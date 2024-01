जापान में एक दुकान की खास चीज़ है इतनी लोकप्रिय कि 38 साल तक फुल हुई एडवांस बुकिंग

जापान में एक दुकान की खास चीज़ है इतनी लोकप्रिय कि 38 साल तक फुल हुई एडवांस बुकिंग

नई दिल्लीPublished: Jan 18, 2024 06:35:22 pm Submitted by: Tanay Mishra

This Shop In Japan Sells Something Very Popular: जापान में एक दुकान में एक ऐसी खास चीन मिलती है जिसकी ज़बरदस्त लोकप्रियता है। इतनी ज़्यादा कि इसकी लंबी एडवांस बुकिंग भी चल रही है और वो भी कई सालों के लिए।

Croquettes selling shop in Japan