Cyberattack Europe Airports: Heathrow पर उड़ानों में देरी, ब्रसेल्स की 50% उड़ानें रद्द, भूख से बेहाल हुए यात्री, दिल्ली ने जारी की एडवाइजरी

तमाम एयरपोर्ट पर यात्री उड़ानों में देरी और चेक-इन न कर पाने की वजह से परेशान हो गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक भारतीय जॉनी लाल ने कहा कि उन्हें अपनी सास के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई जाना था, लेकिन उनकी उड़ान छूट गई। कई जगह लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को खाली पेट लाइन में लगना पड़ा। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के यात्रियों को वेब चेक-इन पहले करने की सलाह दी गई। एयरलाइन ने कहा कि उनके अतिरिक्त ग्राउंड स्टाफ लंदन में तैनात हैं ताकि यात्रियों की असुविधा कम की जा सके।