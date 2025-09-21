Cyberattack Europe Airports: Heathrow पर उड़ानों में देरी, ब्रसेल्स की 50% उड़ानें रद्द, भूख से बेहाल हुए यात्री, दिल्ली ने जारी की एडवाइजरी

Cyberattack hits European airports: यूरोप में साइबर हमले की वजह से शनिवार को कई प्रमुख एयरपोर्ट पर चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हो गए। इस वजह से लंदन हीथ्रो, ब्रसेल्स और बर्लिन एयरपोर्ट पर कई उड़ानें देरी से हुई और कुछ को तो रद्द करना पड़ा। साइबर हमला थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर पर हुआ।
Heathrow Airport cyberattack: ब्रसेल्स एयरपोर्ट के मुताबिक, जब ऑटोमैटिक चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम बंद हो गया तो मैनुअल प्रोसेसिंग करनी पड़ी। 10 उड़ानें रद्द हुईं और 17 उड़ानों में देरी हुई।
हीथ्रो पर चेक इन के लिए लंबे इंतजार की चेतावनी
लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट ने कहा कि थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कंपनी कॉलिन्स एयरोस्पेस के सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी हुई। कॉलिन्स एयरोस्पेस ने कहा कि उनके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई। इसे सुधारा जा रहा है। बर्लिन एयरपोर्ट ने भी अपनी वेबसाइट पर यात्रियों को चेतावनी दी कि चेक-इन में लंबा इंतजार हो सकता है।
तमाम एयरपोर्ट पर यात्री उड़ानों में देरी और चेक-इन न कर पाने की वजह से परेशान हो गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक भारतीय जॉनी लाल ने कहा कि उन्हें अपनी सास के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई जाना था, लेकिन उनकी उड़ान छूट गई। कई जगह लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को खाली पेट लाइन में लगना पड़ा। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के यात्रियों को वेब चेक-इन पहले करने की सलाह दी गई। एयरलाइन ने कहा कि उनके अतिरिक्त ग्राउंड स्टाफ लंदन में तैनात हैं ताकि यात्रियों की असुविधा कम की जा सके।
दिल्ली हवाई अड्डे ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, "लंदन हीथ्रो सहित यूरोपीय हवाई अड्डों पर साइबर हमलों के कारण, दिल्ली हवाई अड्डे से यूरोप आने-जाने वाली उड़ानों में कुछ व्यवधान आ सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ान संबंधी नवीनतम अपडेट के लिए अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें।"
साइबर हमले के मद्देनज़र एयर इंडिया ने शनिवार को एक यात्रा परामर्श भी जारी किया, जिसमें यात्रियों को चेक-इन प्रक्रिया में संभावित देरी के प्रति आगाह किया गया। एयर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हीथ्रो में थर्ड-पार्टी पैसेंजर सिस्टम में गड़बड़ी के कारण चेक-इन प्रक्रिया में देरी हो सकती है। लंदन में हमारी ग्राउंड टीमें असुविधा को कम करने के लिए काम कर रही हैं। आज लंदन से हमारे साथ उड़ान भरने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे पर पहुँचने से पहले अपना वेब चेक-इन पूरा कर लें।"