6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चलते रिक्शा में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, पाकिस्तान में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत और 14 घायल

Blast In Pakistan: पाकिस्तान में चलते रिक्शा में सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 06, 2026

Cylinder blast in rickshaw

Cylinder blast in rickshaw in Pakistan

पाकिस्तान (Pakistan) में रविवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। पंजाब (Punjab) प्रांत में मुल्तान (Multan) जिले एक चलते रिक्शा में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। रिक्शा में लगा एलपीजी सिलेंडर अचानक ही फट गया। ब्लास्ट होते ही रिक्शा ने आग पकड़ ली। यह हादसा मुजफ्फरगढ़ रोड पर पुल आशिकाबाद के पास हुआ, जब रिक्शा मुजफ्फरगढ़ (Muzaffargarh) से मुल्तान जा रहा था। अचानक हुए उस हादसे से हड़कंप मच गया।

एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

रिक्शा में एक ही परिवार के सदस्य मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान जा रहे थे। इस सिलेंडर ब्लास्ट में परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई।

14 लोग घायल

इस हादसे में परिवार के 14 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद निश्तर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायलों में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है, लेकिन ज़्यादातर स्थिर हैं।

आग पर पाया गया काबू

ब्लास्ट के बाद रिक्शा आग की लपटों में घिर गया और आसपास अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

यह हादसा पाकिस्तान में गैस सिलेंडरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान में रिक्शा में अनियमित सिलेंडरों का इस्तेमाल करना एक सामान्य बात है। इसी वजह से इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सिलेंडर पुराना था या रखरखाव की कमी थी, क्योंकि यही जांच का विषय है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान में लगभग आधी आबादी गरीब, तेज़ी से बढ़ी गरीबों की संख्या
विदेश
Poverty in Pakistan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

06 Apr 2026 06:57 am

Published on:

06 Apr 2026 06:46 am

Hindi News / World / चलते रिक्शा में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, पाकिस्तान में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत और 14 घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान की सीक्रेट प्लानिंग! ईरान-अमेरिका जंग खत्म करने का फॉर्मूला तैयार, क्या खुलने वाला है होर्मुज जलडमरूमध्य?

विदेश

‘जब अमेरिका ने अपने ही हवाई विमान को बम से उड़ा दिया’, जानें इसका कारण और इसपर ईरान के दावे का सच

US Pilot Rescued In Iran
विदेश

युद्ध के कमांड सेंटर में जाते हुए मोजतबा खामेनेई का नया वीडियो हुआ वायरल, अब सच्चाई आई सामने

Mojtaba Khamenei
विदेश

ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का पलटवार, यूएई और कुवैत पर दागे ड्रोन्स और मिसाइलें

Iran launches missiles and drones on UAE and Kuwait
विदेश

’45 दिन का सीजफायर’, ईरान ने मध्यस्थता कर रहे देशों को भेजा प्रस्ताव, क्या मान जाएंगे ट्रंप?

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.