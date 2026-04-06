चलते रिक्शा में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, पाकिस्तान में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत और 14 घायल

यह हादसा पाकिस्तान में गैस सिलेंडरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान में रिक्शा में अनियमित सिलेंडरों का इस्तेमाल करना एक सामान्य बात है। इसी वजह से इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सिलेंडर पुराना था या रखरखाव की कमी थी, क्योंकि यही जांच का विषय है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।