Swiss Bank: स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि 8% घटी, सीधे खातों में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी

Swiss Bank India Data: स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) के नए आंकड़ों के अनुसार, 2025 में स्विस बैंकों में भारतीयों से जुड़ी कुल जमा राशि 8 प्रतिशत से अधिक घटकर 3.25 अरब स्विस फ्रैंक (करीब 36,793 करोड़ रुपए) रह गई। यह कमी मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए रखी गई रकम में गिरावट के कारण आई है। हालांकि, भारतीय ग्राहकों के व्यक्तिगत और संस्थागत खातों में सीधे जमा धन 50 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 524 मिलियन स्विस फ्रैंक (करीब 6,000 करोड़ रुपए) पहुंच गया। पिछले वर्ष 2024 में भारतीयों से जुड़ी राशि में तेज उछाल आया था और यह 3.5 अरब स्विस फ्रैंक तक पहुंच गई थी। स्विस केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन आंकड़ों को स्विस बैंकों में मौजूद कथित काले धन का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच वित्तीय खातों की जानकारी साझा करने की व्यवस्था भी निरंतर लागू है।