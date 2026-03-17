‘जो चाहूं कर सकता हूं…’ वेनेजुएला और ईरान के बाद अब क्यूबा पर ट्रंप की नजर

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि क्यूबा पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित करना उनके लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि क्यूबा को अपने नियंत्रण में लेने का सम्मान मुझे मिल सकता है। यह बहुत बड़ा सम्मान होगा किसी न किसी रूप में क्यूबा को लेना। ट्रंप ने आगे कहा कि वह क्यूबा के साथ जो चाहें कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल यह देश बेहद कमजोर स्थिति में है। चाहे मैं उसे आजाद करूं या अपने नियंत्रण में लूं सच कहूं तो मैं उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। अभी वह बहुत कमजोर देश है।