गाज़ा में जल्द हो सकता है सीज़फायर! ट्रंप ने किया दावा

Israel-Hamas War: डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल-हमास युद्ध के विषय में एक बड़ा दावा किया है। क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 08, 2025

Donald Trump
Donald Trump (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच चल रहे युद्ध को अगले महीने 2 साल पूरे हो जाएंगे। इस युद्ध की वजह से अब तक काफी तबाही मच चुकी है। हर दिन इज़रायली हमलों में कई फिलिस्तीनी अभी भी मारे जा रहे हैं। दुनियाभर के लीडर्स और जनता इस युद्ध को रोकने की अपील कर रही है, लेकिन इज़रायल का इस युद्ध को रोकने का इरादा नज़र नहीं आ रहा है। इसी बीच अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस युद्ध के विषय में एक बड़ा दावा किया है।

ट्रंप का दावा, गाज़ा में जल्द हो सकता है सीज़फायर!

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में शिकागो में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गाज़ा में चल रहे इज़रायल-हमास युद्ध के बारे में एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि गाज़ा में जल्द ही इज़रायल और हमास के बीच सीज़फायर हो सकता है, जिससे हमास द्वारा बंधकों की रिहाई भी सुनिश्चित होगी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही ट्रंप ने हमास को अंतिम चेतावनी भी दी थी।

ट्रंप ने हमास के सामने पेश किया प्रस्ताव

ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इज़रायल और हमास के बीच जल्द ही समझौता हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने हमास के सामने एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है।

क्या है ट्रंप का प्रस्ताव?

इज़रायल और हमास के बीच युद्ध को रुकवाने के लिए ट्रंप के प्रस्ताव में हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई मुख्य मुद्दा है। इसके बदले में इज़रायल 2,000 से 3,000 तक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ऐसा होने के बाद इज़रायल को गाज़ा में अपनी सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से रोकना होगा और साथ ही अमेरिका को यह गारंटी भी देनी होगी कि सीज़फायर के बाद इज़रायल फिर से युद्ध शुरू नहीं करेगा।

Published on:

08 Sept 2025 10:17 am

Hindi News / World / गाज़ा में जल्द हो सकता है सीज़फायर! ट्रंप ने किया दावा

