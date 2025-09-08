गाज़ा में जल्द हो सकता है सीज़फायर! ट्रंप ने किया दावा

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच चल रहे युद्ध को अगले महीने 2 साल पूरे हो जाएंगे। इस युद्ध की वजह से अब तक काफी तबाही मच चुकी है। हर दिन इज़रायली हमलों में कई फिलिस्तीनी अभी भी मारे जा रहे हैं। दुनियाभर के लीडर्स और जनता इस युद्ध को रोकने की अपील कर रही है, लेकिन इज़रायल का इस युद्ध को रोकने का इरादा नज़र नहीं आ रहा है। इसी बीच अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस युद्ध के विषय में एक बड़ा दावा किया है।