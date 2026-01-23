ट्रंप हुए इस देश के पीएम से नाराज़, वापस लिया ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने का निमंत्रण

ट्रंप की नाराज़गी की वजह स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) के दावोस (Davos) में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) के दौरान दिया गया कार्नी का भाषण है। कार्नी ने अपने भाषण में बिना ट्रंप का नाम लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के अंत की बात कही और शक्तिशाली देशों के अन्य देशों पर आर्थिक दबाव बनाने और इसके लिए टैरिफ का इस्तेमाल करने की आलोचना की। उनका मानना है कि ऐसे देशों के खिलाफ मध्य शक्तियों वाले देशों को एकजुट होना चाहिए। कनाडाई पीएम ने यह भी कहा कि दुनिया धीरे-धीरे बदलाव के बजाय एक बड़े बदलाव का सामना कर रही है। उनके अनुसार अगर बड़ी ताकतें अपनी ताकत और हितों को बिना किसी रोक-टोक के हासिल करने के लिए नियमों और मूल्यों का दिखावा भी छोड़ देती हैं, तो लेन-देन से होने वाले फायदों को दोहराना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से ट्रंप उनके नाराज़ हो गए हैं।