मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में पहली बार हुआ कुछ ऐसा कि खुश हो गए ट्रंप, बोले- नई राष्ट्रपति का यह आदेश…

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद वेनेजुएला में कुछ ऐसा हुआ है, जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए हैं। यहां तक कि उन्होंने वेनेजुएला की नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को धन्यवाद तक कह दिया है।