मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में पहली बार हुआ कुछ ऐसा कि खुश हो गए ट्रंप, बोले- नई राष्ट्रपति का यह आदेश…

डेल्सी रॉड्रिगेज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद वेनेजुएला में कुछ ऐसा हुआ है, जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए हैं। यहां तक कि उन्होंने वेनेजुएला की नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को धन्यवाद तक कह दिया है।
दरअसल, वेनेजुएला में पिछले कुछ दिनों में लगातार राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जा रहा है। वेनेजुएला के इस फैसले का ट्रंप ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक शक्तिशाली मानवीय कदम बताया है।
ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा- मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वेनेजुएला अपने राजनीतिक कैदियों को तेजी से रिहा कर रहा है और आने वाले कुछ ही समय में यह दर और बढ़ेगी।
ट्रंप ने वेनेजुएला के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा- मैं इस शक्तिशाली मानवीय कदम पर सहमत होने के लिए वेनेजुएला के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं।
ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई जब रविवार को वेनेजुएला में 100 से ज्यादा राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में कैदियों को धीरे-धीरे रिहा किया जा रहा है।
गैर-सरकारी संगठन फोरो पेनाल ने सोशल मीडिया पर कहा- फोरो पेनाल में हमने आज वेनेजुएला में 104 राजनीतिक कैदियों की रिहाई की पुष्टि की है। इससे पहले उसी दिन 80 राजनीतिक कैदियों को रिहा किए जाने की रिपोर्ट आई थी।
फोरो पेनाल के निदेशक अल्फ्रेडो रोमेरो ने कहा कि संगठन देश भर की जेलों से रिहा किए गए लोगों की पहचान की पुष्टि कर रहा है। वहीं, फोरो पेनाल के वकील गोंजालो हिमिओब ने कहा कि शुरुआती रिहाई दिन के शुरुआती घंटों में हुई थी।
हिमिओब ने कहा- यह आंकड़ा अभी पक्का नहीं है और जैसे-जैसे हम सत्यापन करेंगे, यह बढ़ सकता है। ये घटनाक्रम वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार की प्रतिबद्धताओं के बाद हुए हैं।
उन्होंने इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी विशेष बलों द्वारा पकड़े जाने के बाद सत्ता संभाली है। उन्होंने जेल में बंद सैकड़ों मादुरो विरोधियों को रिहा करने का वादा किया है।
