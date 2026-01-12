सबसे बड़ी अमेरिकी तेल कंपनी को नहीं मिलेगी वेनेज़ुएला में एंट्री? ट्रंप हुए नाराज़

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने 'मिशन वेनेज़ुएला' (Mission Venezuela) के तहत वेनेज़ुएला के तेल के भंडारों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्रंप इस तेल को दूसरे देशों को बेचकर उससे मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से करेंगे। इसी सिलसिले में ट्रंप ने कुछ दिन पहले अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी और उन्हें पूरी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए उनसे वेनेज़ुएला में कम से कम 100 बिलियन डॉलर (90 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की अपील की थी। हालांकि अमेरिका की सबसे बड़ी तेल कंपनी ट्रंप के इस मिशन से बाहर हो सकती है।