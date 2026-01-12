Iran Protests: ईरान में मरने वालों की संख्या 500 पार, सुरक्षाकर्मियों की मौत पर देश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित

Protests in Iran (Photo - Washington Post)
ईरान (Iran) में दिसंबर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब काफी तेज़ हो गए हैं और देश के सभी 31 प्रांतों और 100 से ज़्यादा शहरों में फैल चुके हैं। ईरानी जनता देश में फैले आर्थिक संकट की वजह से काफी नाराज़ है। ईरानी रियाल लगातार गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है और इसी वजह से ईरान की जनता शासन के खिलाफ हो गई है। अली खामेनेई (Ali Khamenei) के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और कई लोग रेजा पहलवी (Reza Pahlavi) का समर्थन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षाबलों को भी तैनात किया गया है।
ईरान में विरोध प्रदर्शनों के चलते मरने वालों की संख्या 500 पार हो गई है। मरने वालों में लगभग 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। अमेरिकी संगठन ने इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि मृत सुरक्षाकर्मियों की संख्या ज़्यादा होने की भी आशंका है।
ईरान में विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सुरक्षबल बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। अमेरिकी संगठन के अनुसार अब 10,600 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश में कई जगह इंटरनेट ब्लैकआउट और संचार प्रतिबंध भी देखने को मिल रहा है।
ईरानी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में मारे गए सुरक्षाकर्मियों को शहीदों करार दिया है। इतना ही नहीं, उनके सम्मान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। ईरानी सरकार ने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बताया है।
