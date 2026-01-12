12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Iran Protests: ईरान में मरने वालों की संख्या 500 पार, सुरक्षाकर्मियों की मौत पर देश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित

Deadly Protests In Iran: ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन काफी तेज़ हो गए हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के चलते देश में मरने वालों का आंकड़ा 500 पार हो गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 12, 2026

Protests in Iran

Protests in Iran (Photo - Washington Post)

ईरान (Iran) में दिसंबर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब काफी तेज़ हो गए हैं और देश के सभी 31 प्रांतों और 100 से ज़्यादा शहरों में फैल चुके हैं। ईरानी जनता देश में फैले आर्थिक संकट की वजह से काफी नाराज़ है। ईरानी रियाल लगातार गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है और इसी वजह से ईरान की जनता शासन के खिलाफ हो गई है। अली खामेनेई (Ali Khamenei) के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और कई लोग रेजा पहलवी (Reza Pahlavi) का समर्थन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षाबलों को भी तैनात किया गया है।

मरने वालों की संख्या 500 पार

ईरान में विरोध प्रदर्शनों के चलते मरने वालों की संख्या 500 पार हो गई है। मरने वालों में लगभग 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। अमेरिकी संगठन ने इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि मृत सुरक्षाकर्मियों की संख्या ज़्यादा होने की भी आशंका है।

10,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार

ईरान में विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सुरक्षबल बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। अमेरिकी संगठन के अनुसार अब 10,600 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश में कई जगह इंटरनेट ब्लैकआउट और संचार प्रतिबंध भी देखने को मिल रहा है।

तीन दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित

ईरानी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में मारे गए सुरक्षाकर्मियों को शहीदों करार दिया है। इतना ही नहीं, उनके सम्मान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। ईरानी सरकार ने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बताया है।

ये भी पढ़ें

शादी की खुशियाँ बदलीं मातम में, सिलेंडर में धमाके से दूल्हा-दुल्हन समेत 8 लोगों की इस्लामाबाद में मौत
विदेश
Cylinder blast at wedding in Islamabad

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

12 Jan 2026 10:12 am

Published on:

12 Jan 2026 10:07 am

Hindi News / World / Iran Protests: ईरान में मरने वालों की संख्या 500 पार, सुरक्षाकर्मियों की मौत पर देश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Protests: ईरान हुआ अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार, ट्रंप ने किया दावा

Donald Trump
विदेश

नई राष्ट्रपति को हटाकर खुद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने ट्रंप? शेयर की दुनिया भर में बवाल मचाने वाली तस्वीर

विदेश

ईरान में 500 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत, यह सुनकर बौखला उठे ट्रंप, कहा- हम जल्द मजबूत फैसला लेंगे

Donald Trump and Ayatollah Khamenei
विदेश

ईरान में बढ़ता जन-आक्रोश: 100 शहरों में हिंसा के बीच सेफ हाउस में 'छिपे' खामेनेई, क्या अमेरिका करेगा अटैक?

Donald Trump and Ayatollah Khamenei
विदेश

‘देर होने से पहले…’, वेनेजुएला की कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस देश को दी धमकी

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.