Iran Protests: ईरान में मरने वालों की संख्या 500 पार, सुरक्षाकर्मियों की मौत पर देश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित

ईरान (Iran) में दिसंबर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब काफी तेज़ हो गए हैं और देश के सभी 31 प्रांतों और 100 से ज़्यादा शहरों में फैल चुके हैं। ईरानी जनता देश में फैले आर्थिक संकट की वजह से काफी नाराज़ है। ईरानी रियाल लगातार गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है और इसी वजह से ईरान की जनता शासन के खिलाफ हो गई है। अली खामेनेई (Ali Khamenei) के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और कई लोग रेजा पहलवी (Reza Pahlavi) का समर्थन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षाबलों को भी तैनात किया गया है।