विदेश

एक और देश पर अटैक करने जा रहा अमेरिका? रास्ते में कई सारे सैन्य जहाज, ट्रंप बोले- मैंने पहले कहा था…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक और जंग छेड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर कड़ी नजर रखी जा रही है और बड़ा बेड़ा खाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी- अगर ईरान ने उन लोगों को फांसी दी, तो पहले से ज्यादा जोरदार हमला होगा, जो परमाणु कार्यक्रम पर हुए हमले से भी बुरा होगा।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 23, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo Credit - IANS)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और जंग छेड़ने की तैयारी में हैं। उनके नए बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दरअसल, ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उनका एक बहुत बड़ा बेड़ा खाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है।

ट्रंप ने गुरुवार को एयर फोर्स वन में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा- मैंने ईरान से साफ कहा था कि अगर आप उन लोगों को फांसी देते हैं, तो आप पर पहले से कहीं ज्यादा जोरदार हमला होगा। जैसा हमने आपके ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर किया था, यह उससे भी बुरा होगा। वह हमला इसके सामने मूंगफली जैसा लगेगा।

क्यों भेजे गए सैन्य जहाज?

ट्रंप ने आगे कहा- हमारा एक बहुत बड़ा बेड़ा उस दिशा (ईरान) में जा रहा है और हो सकता है कि हमें इसका इस्तेमाल न करना पड़े, बाकी कुछ भी संभव है। हमारे बहुत सारे जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, फिलहाल तो यह कह सकते हैं कि इन्हें बस एहतियात के तौर पर भेजा गया है।

पिछले हफ्ते अमेरिकी मीडिया ने बताया था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके जहाजों के स्ट्राइक ग्रुप को दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास से पश्चिम एशिया की ओर मोड़ने का आदेश दिया गया था।

ट्रंप ने पहले भी दी थी धमकी

वहीं, ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ आगे कोई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यह भी कहा कि अगर तेहरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा।

अमेरिका ने जून 2025 में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमले किए थे। इस बीच, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मंगलवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो तेहरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा।

ईरान ने क्या कहा?

मंत्री ने लिखा- हम पर फिर से हमला होता है तो हमारे पास जो कुछ भी है, उससे जवाबी कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अराघची ने कहा कि उनकी चेतावनी कोई धमकी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे उन्हें स्पष्ट रूप से बताना जरूरी लगा।

