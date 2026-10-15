‘अमेरिकी सेना के अभियानों की जानकारी लीक करने वालों की गोली मारकर कर देनी चाहिए हत्या’ – डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप इस बात से नाराज़ हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमलों की टाइमिंग के बारे में पहले ही किसी ने मीडिया को बता दिया था। ऐसे में ट्रंप को अपना प्लान दो दिन के लिए स्थगित करना पड़ा था। हालांकि ऐसा किसने किया था, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, पर अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात से काफी नाराज़ हैं कि उनका प्लान पूरा होने से पहले ही मीडिया में लीक हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि सैन्य अभियानों की जानकारी लीक होने से अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है, खासकर ऐसे समय में जब रक्षात्मक उद्देश्य से किया जा रहा हो। ट्रंप ने रैली के दौरान पत्रकारों की तुलना भी सूचना लीक करने वालों से की।