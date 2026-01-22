Trump-Sharif Secret: दावोस में ट्रंप के कान में शहबाज ने क्या कहा ? वायरल फोटो से भारत में मची खलबली!

Trump-Sharif Secret: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर अजीब नजारा देख कर हर कोई हैरान रह गया, जब 'बोर्ड ऑफ पीस' (Trump Board of Peace Davos) के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल बगल वाली कुर्सी पर बैठ कर उनसे गुपचुप बातें करते हुए (Shahbaz Sharif whispering to Trump) नजर आए। वायरल हो रही तस्वीर (Davos WEF Viral Photo) में दोनों नेता एक-दूसरे के बहुत करीब हैं और शहबाज शरीफ ट्रंप के कान में कुछ कानाफूसी करते हुए दिख रहे हैं। जहां भारत इस मंच पर मौजूद नहीं था (India absent from Trump Peace Board), वहीं पाकिस्तान की यह 'नजदीकी' कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई है।