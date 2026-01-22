22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Board of Peace: दावोस में ट्रंप के पीस बोर्ड गाजा चार्टर पर भारत ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर, क्या बढ़ेंगी मुश्किलें ?

Charter: दावोस में ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' का आधिकारिक आगाज कर गाजा के पुनर्निर्माण का खाका पेश किया है। पाकिस्तान और तुर्की की इस बोर्ड में मौजूदगी ने भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक दुविधा खड़ी कर दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 22, 2026

Trump peace board launch

डोनाल्ड ट्रंप ने पीस बोर्ड लॉन्च किया। ( फोटो: ANI)

Diplomacy: स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया है। गुरुवार को उन्होंने 'बोर्ड ऑफ पीस' (Trump Board of Peace Davos) का चार्टर पेश किया, जिसे वे गाजा युद्ध के समाधान (Gaza Peace Charter Signing) और भविष्य में वैश्विक संघर्ष रोकने का सबसे बड़ा माध्यम बता रहे हैं। इस समारोह में अर्जेंटीना, पाकिस्तान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह पीस बोर्ड ट्रंप की 20-सूत्री गाजा शांति योजना का दूसरा चरण है। इसका प्राथमिक उद्देश्य युद्ध से तबाह हुए गाजा का पुनर्निर्माण करना, वहां के शासन को संभालना और क्षेत्र को विसैन्यीकृत (Demilitarised) करना है। ट्रंप ने दावा किया है कि यह संस्था संयुक्त राष्ट्र (UN) के विकल्प के रूप में उभर सकती है, क्योंकि यह "सिर्फ बातों के बजाय ठोस निवेश और कार्रवाई" पर यकीन करती है।

नेतृत्व: ट्रंप खुद इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष हैं

प्रमुख सदस्य: इसमें मार्को रुबियो, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जैसे नाम शामिल हैं।

शर्त: स्थायी सदस्यता के लिए देशों को 1 बिलियन डॉलर (करीब 8300 करोड़ रुपये) का योगदान देने का प्रावधान रखा गया है।

भारत के लिए 'धर्मसंकट' की स्थिति (India reaction to Trump Peace Board)

ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बोर्ड में शामिल होने का औपचारिक न्योता भेजा है। हालांकि, भारत ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। भारत के लिए यह स्थिति "इधर कुआं, उधर खाई" जैसी है।

पाकिस्तान और तुर्की का रुख

इस बोर्ड में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को प्रमुखता मिलना भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत को आशंका है कि कहीं यह देश इस मंच का इस्तेमाल कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दे उठाने के लिए न करें।

संयुक्त राष्ट्र की साख

भारत हमेशा से बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र (UN) के ढांचे का समर्थन करता आया है। ट्रंप का यह बोर्ड यूएन की भूमिका को सीमित कर सकता है, जो भारत की पारंपरिक विदेश नीति के खिलाफ है।

भारत और दो-राष्ट्र समाधान

भारत गाजा में 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' का पक्षधर है। ट्रंप की योजना में फिलिस्तीन की राजनीतिक संप्रभुता से ज्यादा वहां के 'रियल एस्टेट' और व्यापारिक विकास पर जोर है, जो भारत की कूटनीतिक लाइन से अलग हो सकता है।

भारत की नीति : अब आगे क्या होगा ?

बहरहाल, भारत इस समय "रुको और देखो" की नीति अपना रहा है। विदेश मंत्रालय इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या बिना औपचारिक सदस्य बने मानवीय सहायता के जरिए इस प्रक्रिया में शामिल रहा जा सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत ट्रंप जैसे करीबी सहयोगी को पूरी तरह नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी स्वायत्तता से समझौता करना भी उसके लिए संभव नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

22 Jan 2026 05:51 pm

Published on:

22 Jan 2026 05:48 pm

Hindi News / World / Board of Peace: दावोस में ट्रंप के पीस बोर्ड गाजा चार्टर पर भारत ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर, क्या बढ़ेंगी मुश्किलें ?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दावोस में निकोलस मादुरो को लेकर ये क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा- वेनेजुएला के लोग…

international conflicts resolution,Trump Board of Peace,Nobel Peace Prize,Davos 2026,Saudi Arabia Qatar Egypt participation,
विदेश

Nepal Elections: Gen-Z क्रांति के बाद बदला नेपाल का मिजाज, क्या युवाओं की पसंद बनेगी नई सरकार?

Nepal Election 2026
विदेश

एक और खूखांर हमले से दहला ऑस्ट्रेलिया, यहूदियों की मौत पर शोक मना रहे थे पीड़ित; उन्हीं पर हो गई भारी गोलीबारी

Australia,shooting,australia firing, australia new south wales firing,
विदेश

रूस हमलों का यूक्रेन ने दिया करारा जवाब, सीधे तेल के खजाने को बनाया निशाना, मची भारी तबाही

विदेश

दूसरे देश में घुसकर 3 पत्रकारों की बेरहमी से हत्या, इजराइल की करतूत से बौखला उठेंगे ट्रंप!

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.