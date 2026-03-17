इराक में अमेरिकी दूतावास पर अटैक, धमाके के बाद उठी आग की लपटें, चारों तरफ मचा कोहराम

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, इराक के गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि दोनों ड्रोन दूतावास की सुरक्षा सीमा के भीतर गिरते ही फट गए और परिसर में आग लग गई। हमले के बाद दूतावास में लगे सायरन बजने लगे। बताया जा रहा है कि रक्षा प्रणाली आने वाले ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकी। हमले में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं मिली है, हालांकि आग लगने से दूतावास की इमारतों और अन्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी दूतावास को सोमवार शाम से निशाना बनाया जा रहा है।