17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अफगानिस्तान के अस्पताल में 400 से ज़्यादा निर्दोषों की जान लेने के बाद पाकिस्तान ने कहा – ‘हमने ऐसा नहीं किया’

Kabul Air Strike: पाकिस्तान ने देर रात अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक करते हुए हाहाकार मचा दिया है। पाकिस्तानी हमले में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। अब इस मामले में पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 17, 2026

Pakistani air strike in Afghanistan

Pakistani air strike in Afghanistan (Photo - Bloomberg)

पाकिस्तान (Pakistan) ने सोमवार को देर रात अफगानिस्तान (Afghanistan) की राजधानी काबुल (Kabul) में एयरस्ट्राइक करते हुए कत्लेआम मचा दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक नशा मुक्ति अस्पताल समेत 5 जगहों पर हमला किया गया, जिनमें राष्ट्रपति भवन और रक्षा विभाग के पास किए हमले भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हमले में काबुल के अस्पताल को काफी नुकसान पहुंचा। इस एयरस्ट्राइक में 400 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 250 से ज़्यादा घायल हो गए। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। पाकिस्तान को इस हमले के लिए जमकर लताड़ा जा रहा है। इसी बीच अब पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया है।

पाकिस्तान ने कहा - 'हमने ऐसा नहीं किया'

इस हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि उनकी एयरफोर्स ने अस्पताल या अन्य किसी रिहायशी इलाके और जनता पर हमले नहीं किए। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमले सिर्फ तालिबान के सैन्य और आतंकी ठिकानों पर ही किए गए।

पाकिस्तान की हो रही निंदा

रमजान के महीने में 400 से ज़्यादा बेगुनाहों को एयरस्ट्राइक करते हुए मारने पर पाकिस्तान की निंदा हो रही है। तालिबान सरकार ही नहीं, अफगान क्रिकेटरों ने भी पाकिस्तान के इस हमले को अमानवीय बताया है।

बढ़ा तनाव

पाकिस्तान की इस एयरस्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच पहले से चला आ रहा तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तानी हमले के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि तालिबान भी चुप नहीं बैठेगा और जल्द ही पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेगा।

ये भी पढ़ें

बम धमाकों से दहल उठा नाइजीरिया…बिछ गई लाशें, मचा कोहराम
विदेश
Blast

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

17 Mar 2026 11:13 am

Published on:

17 Mar 2026 10:55 am

Hindi News / World / अफगानिस्तान के अस्पताल में 400 से ज़्यादा निर्दोषों की जान लेने के बाद पाकिस्तान ने कहा – ‘हमने ऐसा नहीं किया’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इराक में अमेरिकी दूतावास पर अटैक, धमाके के बाद उठी आग की लपटें, चारों तरफ मचा कोहराम

Attack on the US Embassy in Iraq
विदेश

‘जो चाहूं कर सकता हूं…’ वेनेजुएला और ईरान के बाद अब क्यूबा पर ट्रंप की नजर

Donald Trump
विदेश

बम धमाकों से दहल उठा नाइजीरिया…बिछ गई लाशें, मचा कोहराम

Blast
विदेश

रमजान में पाकिस्तान ने ली बेगुनाहों की जान, तालिबान प्रवक्ता ने सुनाई खरी-खोटी

Pakistan carries out air strike in Afghanistan
विदेश

US-ISrael vs Iran War: ईरान युद्ध में कितने अमेरिकी सैनिक मरे और घायल हुए? US ने खुद किया खुलासा

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.