अफगानिस्तान के अस्पताल में 400 से ज़्यादा निर्दोषों की जान लेने के बाद पाकिस्तान ने कहा – ‘हमने ऐसा नहीं किया’

पाकिस्तान (Pakistan) ने सोमवार को देर रात अफगानिस्तान (Afghanistan) की राजधानी काबुल (Kabul) में एयरस्ट्राइक करते हुए कत्लेआम मचा दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक नशा मुक्ति अस्पताल समेत 5 जगहों पर हमला किया गया, जिनमें राष्ट्रपति भवन और रक्षा विभाग के पास किए हमले भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हमले में काबुल के अस्पताल को काफी नुकसान पहुंचा। इस एयरस्ट्राइक में 400 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 250 से ज़्यादा घायल हो गए। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। पाकिस्तान को इस हमले के लिए जमकर लताड़ा जा रहा है। इसी बीच अब पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया है।