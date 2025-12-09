पीएम मोदी-पुतिन की मुलाकात से चिढ़े ट्रंप? भारत के चावल पर नए टैरिफ का दिया संकेत

ट्रंप ने हाल ही में भारत के चावल पर नए टैरिफ का संकेत दिया है। व्हाइट हाउस (White House) में अमेरिकी किसानों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि अमेरिकी बाज़ार में भारत के चावल की 'डंपिंग' (Indian Rice Dumping) की जाती है। गौरतलब है कि भारत का सस्ता चावल अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है, जिससे अमेरिकी किसानों को नुकसान होता है। ऐसे में वो ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए। हालांकि ट्रंप ने किसानों की मदद के लिए 12 बिलियन डॉलर की नई कृषि सहायता योजना की घोषणा की है, जो टैरिफ राजस्व से वित्त पोषित होगी। लेकिन स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भारतीय चावल पर भी टैरिफ लगाने का संकेत दिया है। इसके अलावा वियतनाम (Vietnam) और थाईलैंड (Thailand) से आने वाले सस्ते चावल से भी अमेरिकी किसानों पर असर पड़ रहा है और उन्होंने ट्रंप से इस मामले पर भी एक्शन लेने के लिए कहा है।