‘पीएम मोदी जानते हैं मैं खुश नहीं हूं’.. रूसी तेल और 50% टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा

गौरतलब है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत दुनिया में रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिकी प्रशासन लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन पर हो रहे हमलों को फंड कर रहा है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ थोप दिया है। इसमें से 25 प्रतिशत टैरिफ सामान्य व्यापारिक नियमों के तहत है, जबकि बाकी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ विशेष रूप से रूस के साथ तेल व्यापार करने की सजा के तौर पर लगाया गया है।