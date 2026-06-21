21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘होर्मुज बंद किया तो कोई देश नहीं रहेगा’, ईरानी अधिकारी को डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी

Hormuz Strait Trump Warning: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि यदि होर्मुज को बंद किया तो ईरान जैसा कोई देश नहीं रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jun 21, 2026

Donald Trump cancels Iran strike.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo- IANS)

US-Iran Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ी चेतावनी दी है।

फॉक्स न्यूज के मुताबिक, ट्रंप ने सीधे ईरानी अधिकारियों से बात की और होर्मुज स्ट्रेट को बंद न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने यह कदम उठाया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान जैसा कोई देश नहीं रहेगा। आप अपने देश वापस भी नहीं जा पाएंगे।

अपडेट जारी है…

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

21 Jun 2026 07:57 pm

Hindi News / World / ‘होर्मुज बंद किया तो कोई देश नहीं रहेगा’, ईरानी अधिकारी को डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

स्विट्जरलैंड में आमने-सामने अमेरिका और ईरान, कतर-पाकिस्तान की मध्यस्थता में इन बड़े मुद्दों पर हो रही चर्चा

US Iran Talks Switzerland
विदेश

ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर के इस्तीफे पर सस्पेंस, बिजनेस मिनिस्टर पीटर काइल बोले- कोई संकेत नहीं

UK Prime Minister Keir Starmer resign matter.
विदेश

ईरान का अमेरिका को साफ संदेश- परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेंगे

Iran Nuclear Program, Masoud Pezeshkian, Iran Uranium Enrichment, Iran Nuclear Bomb, US Iran Talks, Iran Nuclear Deal, Iran US Negotiations, Uranium Enrichment Rights, Iran President Statement,
विदेश

यूक्रेन का रूस पर हमला, टर्मिनल में आग लगी, क्रीमिया में तेल की बिक्री रोकी

Ukraines attack on Russia News
विदेश

‘रूसी हमले में यूक्रेनी राष्ट्रपति की मौत’, सोशल मीडिया पर फैली अफवाह पर लोग बोले- ये चीन वाले जेलेंस्की होंगे

Volodymyr Zelenskyy Death Rumor
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.