‘होर्मुज बंद किया तो कोई देश नहीं रहेगा’, ईरानी अधिकारी को डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी

फॉक्स न्यूज के मुताबिक, ट्रंप ने सीधे ईरानी अधिकारियों से बात की और होर्मुज स्ट्रेट को बंद न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने यह कदम उठाया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान जैसा कोई देश नहीं रहेगा। आप अपने देश वापस भी नहीं जा पाएंगे।