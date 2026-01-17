ट्रंप के बदले तेवर, हमले की अटकलों के बीच ईरान को दिया धन्यवाद

Donald Trump and Ali Khamenei (Photo - Times Of Israel's social media)
ईरान (Iran) और अमेरिका (United States Of America) के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान में सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान गंवा दी और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान पर हमला करने की योजना बना ली थी। लेकिन अब अचानक ही ट्रंप के तेवर बदल गए हैं।
जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे थे, अब उनके तेवर पूरी तरह से बदल गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि ईरान की सरकार ने कल होने वाली सभी निर्धारित फांसियों (800 से ज़्यादा) को रद्द कर दिया है। धन्यवाद।"
ट्रंप के तेवर किस वजह से बदले हैं, इस बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मिडिल ईस्ट देशों से अपने संबंधों को देखते हुए ईरान पर हमला करने के फैसले को रद्द कर दिया। मिडिल ईस्ट में इन चारों देशों के ट्रंप से अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं। दूसरी ओर इन देशों के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इन देशों के कहने पर ही ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पीछे हटने का फैसला लिया है।
