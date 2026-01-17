17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप के बदले तेवर, हमले की अटकलों के बीच ईरान को दिया धन्यवाद

पिछले कुछ समय से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि अब अचानक ही ट्रंप के तेवर बदल गए हैं और उन्होंने ईरान को धन्यवाद दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 17, 2026

Donald Trump and Ali Khamenei

Donald Trump and Ali Khamenei (Photo - Times Of Israel's social media)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States Of America) के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान में सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान गंवा दी और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान पर हमला करने की योजना बना ली थी। लेकिन अब अचानक ही ट्रंप के तेवर बदल गए हैं।

ट्रंप ने ईरान को दिया धन्यवाद

जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे थे, अब उनके तेवर पूरी तरह से बदल गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि ईरान की सरकार ने कल होने वाली सभी निर्धारित फांसियों (800 से ज़्यादा) को रद्द कर दिया है। धन्यवाद।"

क्यों बदले ट्रंप के तेवर?

ट्रंप के तेवर किस वजह से बदले हैं, इस बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मिडिल ईस्ट देशों से अपने संबंधों को देखते हुए ईरान पर हमला करने के फैसले को रद्द कर दिया। मिडिल ईस्ट में इन चारों देशों के ट्रंप से अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं। दूसरी ओर इन देशों के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इन देशों के कहने पर ही ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पीछे हटने का फैसला लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

17 Jan 2026 09:45 am

Published on:

17 Jan 2026 09:24 am

Hindi News / World / ट्रंप के बदले तेवर, हमले की अटकलों के बीच ईरान को दिया धन्यवाद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ब्रिटेन में युवक ने गुरुद्वारा साहिब में फेंका मांस का टुकड़ा, हेट क्राइम को लेकर एक्टिव हुई पुलिस 

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
विदेश

कैदियों के साथ 'गंदी बात' करती थी पुलिस अधिकारी, कैमरे ने खोली पोल

Police officer caught on body camera
विदेश

ग्रीनलैंड पर नहीं मानी ट्रंप की बात तो भुगतना पड़ेगा टैरिफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी दुनिया भर के देशों को धमकी 

Donald Trump
विदेश

सऊदी अरब की गुफा में मिली 1800 साल पुरानी चीतों की ममी, वैज्ञानिकों को मिला दुर्लभ DNA

Cheetah
विदेश

बांग्लादेश में चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों पर हमले तेज, सिलहट में हिंदू शिक्षक का घर जलाया गया

Bangladesh minority violence
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.