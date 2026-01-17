ट्रंप के बदले तेवर, हमले की अटकलों के बीच ईरान को दिया धन्यवाद

ट्रंप के तेवर किस वजह से बदले हैं, इस बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मिडिल ईस्ट देशों से अपने संबंधों को देखते हुए ईरान पर हमला करने के फैसले को रद्द कर दिया। मिडिल ईस्ट में इन चारों देशों के ट्रंप से अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं। दूसरी ओर इन देशों के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इन देशों के कहने पर ही ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पीछे हटने का फैसला लिया है।