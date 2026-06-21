बातचीत के बीच ईरान को ट्रंप की कड़ी चेतावनी, कहा- ‘समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका उठा सकता है बड़ा कदम’, ईरानी अधिकारीयों ने बीच में छोड़ी मीटिंग

Donald Trump Message To Iran: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे बयान चर्चा में हैं। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू होने के साथ ही ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख दिखाया और कई बड़ी चेतावनियां दीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि उनकी हाल ही में ईरानी अधिकारियों से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि यदि ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की, तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप का कहना था कि इस अहम समुद्री मार्ग को बाधित करना सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा है।