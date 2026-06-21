‘बातचीत फेल हुई तो ताकत के दम पर होर्मुज पर कब्जा करेंगे ट्रंप’, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के दावे से मची खलबली

Strait Of Hormuz: स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता के बीच अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के एक बयान ने खलबली मचा दी है। ग्राहम ने दावा किया है कि अगर ईरान के साथ चल रही बातचीत विफल हो जाती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज स्ट्रटेट पर बलपूर्वक नियंत्रण करने की योजना बना सकते हैं।