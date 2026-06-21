खतरे में ब्रिटिश PM कीर स्टार्मर की कुर्सी! राजनीतिक दबाव के कारण सोमवार को दे सकते हैं इस्तीफा

उनकी हालिया जीत ने पार्टी के भीतर उनकी स्थिति और मजबूत कर दी है। कई सांसद और वरिष्ठ नेता उन्हें लेबर पार्टी का नया चेहरा मान रहे हैं। हालांकि बर्नहम ने अभी तक नेतृत्व की दौड़ में उतरने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। अगर स्टार्मर इस्तीफा देते हैं तो लेबर पार्टी में नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसका असर ब्रिटेन की राजनीति और सरकार की नीतियों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सभी की नजरें सोमवार पर टिकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कीर स्टार्मर पद पर बने रहते हैं या ब्रिटेन को एक नया राजनीतिक नेतृत्व मिलने वाला है।