US Iran Talks: 80 मिनट की चर्चा के बाद बातचीत पर लगा ब्रेक, नई रणनीति बनाने में जुटे अमेरिका और ईरान

यह बैठक अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को कम करने की दिशा में अहम कदम हो सकता है। हालांकि, इसके पहले इस्लामाबाद की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला था। अभी किसी ठोस नतीजे की घोषणा नहीं हुई है लेकिन दोनों पक्षों का बातचीत जारी रखना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वे विवादित मुद्दों का कूटनीतिक समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।