19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

नोबेल नहीं मिलने पर ट्रंप का दिमाग खराब! नॉर्वे के पीएम को पत्र लिखकर ग्रीनलैंड पर कब्ज़े को लेकर कही बड़ी बात

नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने पर लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने नॉर्वे के पीएम को पत्र लिखकर कुछ ऐसा मैसेज दिया है जिसे पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 19, 2026

Donald Trump

Donald Trump (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने वीकेंड पर वेनेजुएला (Venezuela) की विपक्षी नेता और 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado) से व्हाइट हाउस (White House) में मुलाकात की थी। इस दौरान मचाडो ने ट्रंप को अपना नोबेल पुरस्कार भी दिया। हालांकि बाद में नॉर्वे (Norway) की नोबेल पुरस्कार कमेटी ने साफ कर दिया कि इस तरह से अपना नोबेल पुरस्कार किसी को दिया नहीं जा सकता है और ट्रंप का पुरस्कार पर कोई हक नहीं है। अब लगता है कि नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने से ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने हाल ही में नॉर्वे के पीएम को इस बारे में पत्र लिखा है।

पत्र में ट्रंप ने क्या लिखा?

ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोरे (Jonas Gahr Støre) को पत्र लिखा है। इस पत्र में ट्रंप ने लिखा, "प्रिय जोनास, यह देखते हुए कि आपके देश ने मुझे 8 से ज़्यादा युद्धों को रोकने के लिए भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया। अब मुझे सिर्फ शांति के बारे में सोचने की कोई बाध्यता महसूस नहीं होती। हालांकि शांति हमेशा सर्वोपरि रहेगी, लेकिन अब मैं इस बारे में सोच सकता हूं कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा और उचित है। डेनमार्क उस धरती (ग्रीनलैंड) की रक्षा रूस या चीन से नहीं कर सकता और वैसे भी उनके पास ग्रीनलैंड पर 'स्वामित्व का अधिकार' क्यों है? इसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं हैं, बस इतना है कि सैकड़ों साल पहले एक नाव वहाँ उतरी थी, लेकिन हमारी नावें भी वहाँ उतरती थीं। मैंने नाटो की स्थापना के बाद से किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में नाटो के लिए ज़्यादा काम किया है, और अब, नाटो को अमेरिका के लिए कुछ करना चाहिए। जब ​​तक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पूरा कब्ज़ा नहीं होगा, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं है।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

19 Jan 2026 03:17 pm

Published on:

19 Jan 2026 03:16 pm

Hindi News / World / नोबेल नहीं मिलने पर ट्रंप का दिमाग खराब! नॉर्वे के पीएम को पत्र लिखकर ग्रीनलैंड पर कब्ज़े को लेकर कही बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान में सनसनीखेज हत्या, सिरफिरे ने पत्नी-बेटी समेत 7 लोगों को गोलियों से भूना

विदेश

Syria Crisis: सीरियाई सेना और कुर्द लड़ाकों के बीच खिंची तलवारें हुईं म्यान, जानें क्या यह 'युद्धविराम' स्थायी शांति लाएगा?

Syria Ceasefire
विदेश

“बांग्लादेश के आगामी चुनाव है सिर्फ ड्रामा”, शेख हसीना के बेटे ने लगाया यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप

Sajeeb Wazed Joy
विदेश

सउदी और UAE जंग के मुहाने पर खड़े, MBZ पहुंच रहे भारत, आखिर क्या है पूरा मामला?

Mohammed bin Zayed, UAE President
विदेश

पाकिस्तानी शॉपिंग मॉल में आग से मरने वालों की संख्या 14 हुई, 24 घंटे बाद भी 60 से ज़्यादा लोग लापता

Mall fire in Pakistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.