North Korea election: 99.99% मतदान, 99.93% वोटों से किम की ‘परफेक्ट’ जीत

Kim Jong-un: दुनिया के ज्यादातर लोकतंत्रों में, चुनाव अप्रत्याशित होते हैं। वोटों का अंतर बदलता रहता है, हैरान करने वाले नतीजे आते हैं और परिणाम जनता की राय के मिले-जुले रूप को दिखाते हैं। 'डेमोक्रेटिक' पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया के मामले में ऐसा कोई सस्पेंस हमेशा की तरह इस बार भी नहीं दिखा। बीती 15 मार्च को 'सुप्रीम पीपल्स असेंबली' (एसपीए) के लिए हुए संसदीय चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, 99.99% मतदान और 99.93% समर्थन के साथ किम जोंग-उन की 'वर्कर्स पार्टी' ने अपेक्षित क्लीन स्वीप किया है।