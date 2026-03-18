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Assam politics: कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले प्रद्युत बोरदोलोई की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

Pradyut Bordoloi statement: असम चुनाव 2026 से पहले प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। जानें उनकी पहली प्रतिक्रिया, पार्टी पर लगाए आरोप और BJP में शामिल होने की अटकलें।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

Mar 18, 2026

Pradyut Bordoloi

Pradyut Bordoloi (Photo - IANS)

Pradyut Bordoloi after Congress resignation: असम विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने बुधवार को कहा कि वह बहुत दुखी हैं और उनके पास कांग्रेस से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की असम इकाई में उन्हें बार-बार अपमानित किया गया और वहां काम करने के लिए अनुकूल माहौल नहीं था।

असम कांग्रेस में अंदरूनी समस्याओं का जिक्र करते हुए बोरदोलोई ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'यह फैसला दुखद था, लेकिन जरूरी था। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। मैं मानसिक रूप से आहत और अंदर से पूरी तरह थक चुका था।' उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस की अंदरूनी समस्याएं कुछ समय से बढ़ती जा रही थीं।

इस दौरान अनुभवी नेता ने दावा किया कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने कई अवसरों पर उनका अपमान किया, जिससे उन्हें पार्टी में अकेलापन महसूस होने लगा। उन्होंने कहा, 'मैंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया, लेकिन आज मैं पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा हूं।' उन्होंने पार्टी छोड़ने के अपने फैसले से हुए भावनात्मक कष्ट को भी जाहिर किया।

अपने इस्तीफे के पीछे की वजह बताते हुए बोरदोलोई ने कहा, 'असम कांग्रेस में मेरे लिए अब बने रहने लायक कोई माहौल नहीं बचा है। इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया।'

गौरतलब है कि उनके इस्तीफे को असम में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यह ऐसे समय में हुआ है जब पार्टी पहले से ही अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रही है और आगामी महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयों की तैयारी कर रही है।

गौरव गोगोई पर जताई नाराजगी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मंगलवार को लिखे गए एक पत्र में बोरदोलोई ने पार्टी में अपने सभी पदों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए गहरी नाराजगी जताई।

उन्होंने हाल ही में कांग्रेस नेतृत्व को पत्र लिखकर पार्टी के कामकाज और प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई की कार्यशैली को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बोरदोलोई के पत्र पर कोई बयान जारी नहीं किया, जिससे उनके पार्टी से अलग होने की संभावना और बढ़ी।

भाजपा में हो सकते हैं शामिल

बोरदोलोई के भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने की संभावना है। उन्हें प्रतिष्ठित दिसपुर विधानसभा सीट से BJP का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। यह सीट राज्य की राजधानी क्षेत्र में स्थित एक अहम सीट है, जिसका रणनीतिक और प्रतीकात्मक, दोनों ही दृष्टियों से विशेष महत्व है।

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Updated on:

18 Mar 2026 11:26 am

Published on:

18 Mar 2026 11:25 am

Hindi News / National News / Assam politics: कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले प्रद्युत बोरदोलोई की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

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