प्लेन में भी नहीं बच पाए ड्रग स्मगलर्स, पुलिस ने फेल किया प्लान

दुनिया के कई देशों में ड्रग्स एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ड्रग तस्करी से निपटना पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती साबित होता है। स्मगलर्स का नेटवर्क अक्सर मजबूत और संसाधनों से लैस होता है, जिससे उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। हालांकि कई बार पुलिस अपनी रणनीति और तेज़ कार्रवाई से तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर देती है। ब्राज़ील में सामने आया एक ऐसा ही मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसका पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।