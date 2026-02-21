प्लेन में भी नहीं बच पाए ड्रग स्मगलर्स, पुलिस ने फेल किया प्लान

Police chasing drug smugglers (Photo - Video screenshot)
दुनिया के कई देशों में ड्रग्स एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ड्रग तस्करी से निपटना पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती साबित होता है। स्मगलर्स का नेटवर्क अक्सर मजबूत और संसाधनों से लैस होता है, जिससे उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। हालांकि कई बार पुलिस अपनी रणनीति और तेज़ कार्रवाई से तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर देती है। ब्राज़ील में सामने आया एक ऐसा ही मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसका पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पुराने वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ ड्रग तस्कर पुलिस से बचने के लिए छोटे विमान में बैठकर भागने की कोशिश कर रहे थे। उनका इरादा प्लेन उड़ाकर मौके से फरार होने का था।
तस्करों की योजना को पुलिस ने सफल नहीं होने दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस की एक गाड़ी तेज़ी से प्लेन का पीछा करती है और सीधे जाकर प्लेन के विंग से टकरा जाती है। इस टक्कर की वजह से प्लेन उड़ान भरने में असफल रहता है। इसके बाद पुलिसकर्मी तुरंत गाड़ी से उतरते हैं, प्लेन को घेर लेते हैं और ड्रग स्मगलर्स को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेते हैं।'
