निकारागुआ में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर रही 5.3 तीव्रता

कितनी रही भूकंप की गहराई?



निकारागुआ में आज आए इस भूकंप की गहराई 83.8 किलोमीटर रही।





On 2024-02-24, at 21:57:42 (UTC), there was an earthquake around 8 km W of El Realejo, Nicaragua. The depth of the hypocenter is about 83.8km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 5.3.https://t.co/ziG4GfbdJh pic.twitter.com/O5jgLQKY1w