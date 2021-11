Video: स्वीमिंग पूल में दिखाई दिया घातक सांप, बचने के लिए प्रशासन को जारी करनी पड़ी एडवाइजरी

नई दिल्ली।

ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में एक स्वीमिंग पुल में सबसे घातक सांपों में से एक ईस्टर्न ब्राउन स्नेक को तैरते हुए देखा गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी।

अपनी एडवाइजरी में स्थानीय प्रशासन ने आसपास के सभी लोगों को स्वीमिंग पूल में जाने से पहले उसकी अच्छे से जांच करने की सलाह दी है। ऑस्ट्रेलिया में ईस्टर्न ब्राउन स्नेक के काटने से हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होती है। यह दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप हैं।

If you have a slithering snake phobia, look away now. This eastern brown stopped for a quick dip in a backyard pool at Torrens Park before slipping under the fence and letting itself out. 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/8ftPfGgvkq #7NEWS pic.twitter.com/zhloXHL7Sz