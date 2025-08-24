भारत के नए अमेरिकी राजदूत को एलन मस्क ने कह दिया था ‘सांप’, जानें गोर कैसे बन गए ट्रंप के अच्छे दोस्त?

गोर का करियर विवादों में घिरा रहा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने उन्हें सांप तक कह दिया था। टकराव तब बढ़ा जब नासा प्रमुख के पद के लिए मस्क के सहयोगी जारेड इसाकमैन का नाम आया। गोर ने ट्रंप को बता दिया था कि इसाकमैन ने डेमोक्रेट्स को चंदा दिया था, जिसके बाद नामांकन वापस ले लिया गया।