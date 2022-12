एलन मस्क बना रहे हैं इंसानों के दिमाग में लगने वाली चिप, जल्द ही आप सीधे कंप्यूटर से कर पाएंगे बात!

एलन मस्क मस्तिक-कंप्यूटर न्यूरालिंक डिवाइस बना रहे हैं, जिसे इंसानों के दिमाग में लगाया जाएगा। यह डिवाइस चिप की तरह होगा, जिसके लगने के बाद इंसान कंप्यूटर से सीधे बात कर पाएगा।

Elon Musk is building a chip to put in your brain to communicate with computers