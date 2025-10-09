“भारत पर टैरिफ खत्म करके तुरंत संबंध सुधारे”, अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने ट्रंप से की अपील

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों में टैरिफ की वजह से पड़ी दरार किसी से भी छिपी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जब से भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तभी से दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ गई है। इस मामले पर ट्रंप को कई देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप अपने देश में भी घिर गए हैं। अमेरिका में कई पूर्व मंत्री, अधिकारी इस मामले पर ट्रंप की आलोचना कर चुके हैं और भारत पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को मूर्खतापूर्ण भी बता चुके हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने भी इस मामले पर ट्रंप को एक पत्र लिखा है।