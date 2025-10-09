“भारत पर टैरिफ खत्म करके तुरंत संबंध सुधारे”, अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने ट्रंप से की अपील

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump (Photo - IANS)
भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों में टैरिफ की वजह से पड़ी दरार किसी से भी छिपी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जब से भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तभी से दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ गई है। इस मामले पर ट्रंप को कई देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप अपने देश में भी घिर गए हैं। अमेरिका में कई पूर्व मंत्री, अधिकारी इस मामले पर ट्रंप की आलोचना कर चुके हैं और भारत पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को मूर्खतापूर्ण भी बता चुके हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने भी इस मामले पर ट्रंप को एक पत्र लिखा है।
अमेरिकी कांग्रेस सदस्य डेबोरा रॉस (Deborah Ross) और रो खन्ना (Ro Khanna) ने 19 कांग्रेस सदस्यों के एक ग्रुप का नेतृत्व करते हुए ट्रंप से भारत के साथ अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने और अपने प्रशासन की हानिकारक टैरिफ नीतियों को वापस लेने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है।
पत्र में कांग्रेस सदस्यों ने चेतावनी दी है कि ट्रंप द्वारा हाल ही में टैरिफ में की गई बढ़ोतरी, जिसने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को 50% तक बढ़ा दिया है। इससे भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को कमज़ोर हो गए हैं और अमेरिकी उपभोक्ताओं और निर्माताओं, दोनों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में टैरिफ को कम करना ज़रूरी है।
अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने पत्र में लिखा, "हम कांग्रेस के सदस्य के रूप में यह लिख रहे हैं, जो उन ज़िलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ बड़े, जीवंत भारतीय-अमेरिकी समुदाय हैं और जिनके भारत के साथ मज़बूत पारिवारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। आपके (ट्रंप) प्रशासन की हालिया कार्रवाइयों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र (भारत) के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे दोनों देशों के लिए नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हम आपसे इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को फिर से स्थापित करने और सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करते हैं।"
