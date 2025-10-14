Patrika LogoSwitch to English

एर्दोगन का मेलोनी पर चुटीला तंज: ‘तुम बहुत अच्छी लग रही हो, सिगरेट छोड़ो’ – गाजा शिखर सम्मेलन में हंसी का फव्वारा छूटा !

Erdogan Meloni Smoking: शर्म अल-शेख गाजा शांति समिट में एर्दोगन ने मेलोनी से कहा, 'तुम अच्छी लग रही हो लेकिन सिगरेट छोड़ो', मैक्रॉन ने हंस कर कहा नामुमकिन।

3 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 14, 2025

Erdogan Meloni Smoking: मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान एक हल्की-फुल्की बातचीत ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयिप एर्दोगन (Recep Tayyip Erdogan)ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Georgia Meloni) को धूम्रपान छोड़ने की नसीहत दी। गाजा में इजरायल-हमास युद्ध (Israel-Hamas War) विराम मजबूत करने की गंभीर चर्चाओं के बीच यह अनौपचारिक बातचीत हुई। एर्दोगन की यह टिप्पणी इतनी मजेदार साबित हुई कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन (Emmanuel Macron) ने भी हंसते हुए कहा, 'यह नामुमकिन है!'

शिखर सम्मेलन में अनौपचारिक मुलाकात: एर्दोगन की नजर मेलोनी पर

असल में मामला यह था कि 13 अक्टूबर को शर्म अल-शेख में 20 से ज्यादा वैश्विक नेता इकट्ठे हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी की सह-अध्यक्षता में यह शिखर गाजा में स्थायी शांति, पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनी क्षेत्र के शासन पर केंद्रित था। इसी बीच, एर्दोगन ने मेलोनी से हाथ मिलाते हुए कहा, 'मैंने तुम्हें विमान से उतरते हुए देखा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मुझे तुम्हें धूम्रपान बंद करवाना ही होगा।' यह फुटेज इहलास न्यूज एजेंसी ने वीडियो कैमरे में कैद किया, जो तुरंत वायरल हो गया। एर्दोगन, जो तंबाकू के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, ने इसे हल्के अंदाज में कहा, लेकिन इसमें उनकी चिंता साफ झलक रही थी।

मेलोनी की हंसी भरी प्रतिक्रिया: 'धूम्रपान छोड़ा तो किसी को मार डालूंगी!'

मेलोनी, जो अपनी सिगरेट की लत को लेकर पहले भी खुलकर बात कर चुकी हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'मुझे पता है, मुझे पता है। मैं किसी को मारना नहीं चाहती।' उन्होंने एक किताब में कुबूल किया था कि धूम्रपान ने उन्हें ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति कैस सईद जैसे नेताओं से दोस्ती करने में मदद की। 13 साल तक सिगरेट छोड़ने के बाद फिर शुरू करने वाली मेलोनी ने चेतावनी दी कि सिगरेट छोड़ने से उनका मिजाज खराब हो सकता है। मैक्रॉन ने एर्दोगन की कोशिश पर पानी फेरते हुए हंस कर कहा, 'यह असंभव है!' इस पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर समेत बाकी नेता भी हंस पड़े। यह पल गंभीर चर्चाओं के बीच तनाव कम करने वाला साबित हुआ।

एर्दोगन का तंबाकू विरोधी अभियान: तुर्की को सिगरेट-मुक्त बनाने का सपना

एर्दोगन तुर्की में धूम्रपान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। 2024-2028 की नई योजना के तहत 'धूम्रपान-मुक्त तुर्की' अभियान चल रहा है। इसमें जागरूकता कार्यक्रम, छोड़ने की मदद और युवाओं को तंबाकू से दूर रखना शामिल है। तुर्की ने पहले ही सख्त नियम लागू किए हैं, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध। एर्दोगन ने मेलोनी को अपना नया 'लक्ष्य' बनाया, जो उनके वैश्विक स्तर पर तंबाकू विरोधी मुहिम का हिस्सा लगता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यक्तिगत सलाह नहीं, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता का प्रतीक है।

गाजा शिखर का मुख्य उद्देश्य: शांति और पुनर्निर्माण पर फोकस

शिखर सम्मेलन का मकसद गाजा युद्ध विराम मजबूत करना था। ट्रंप ने इसे 'शांति का टर्निंग पॉइंट' बताया। इजरायल ने 1,900 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जबकि हमास ने बंधकों को छोड़ा। यूके ने 20 मिलियन पाउंड पानी-साफ-सफाई प्रोजेक्ट्स के लिए दिए, जर्मनी ने इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई। तुर्की ने युद्ध विराम में अहम भूमिका निभाई, लेकिन ईरान अनुपस्थित रहा। यह बैठक ट्रंप के मध्य पूर्व शांति प्लान को अंतरराष्ट्रीय समर्थन देने के लिए थी। नेताओं की इस हल्की बातचीत ने शिखर को मानवीय रंग दिया।

वीडियो वायरल होते ही मीम्स का सैलाब आ गया

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही मीम्स की बाढ़ आ गई। यूजर्स एर्दोगन को 'धूम्रपान निगरानी समिति' बता रहे हैं, जबकि मेलोनी की 'मारने वाली' धमकी पर हंसी उड़ रही है। मैक्रॉन के 'नामुमकिन' कमेंट ने इसे और मजेदार बना दिया, लेकिन कईयों ने स्वास्थ्य जागरूकता की सराहना की। कुल मिलाकर, हल्का-फुल्का माहौल बना हुआ है।

तुर्की-इटली के बीच स्वास्थ्य सहयोग पर मीटिंग की संभावना

शिखर के बाद तुर्की-इटली के बीच स्वास्थ्य सहयोग पर मीटिंग हो सकती है। मेलोनी की अगली किताब में इस वाकये का जिक्र संभव है। एर्दोगन का अभियान 2028 तक चलेगा, अपडेट्स पर नजर।

वैश्विक नेताओं की सिगरेट पीने की लत उजागर

यह मजाक वैश्विक नेताओं की सिगरेट पीन की लत उजागर करता है – ट्रंप सिगार पीते हैं, मैक्रॉन भी कभी-कभी। तुर्की का अभियान सफल रहा तो अन्य देश प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सलाह डिप्लोमेसी में नई ट्रेंड सेट कर रही।

सोशल मीडिया पर वायरल: हंसी-मजाक ने चुराई लाइमलाइट

बहरहाल इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं। लोग इसे 'डिप्लोमेसी का मजेदार चेहरा' बता रहे हैं। कुछ ने एर्दोगन की चिंता की तारीफ की, तो कईयों ने मेलोनी की विनोदी प्रतिक्रिया पर मीम्स बनाए। यह घटना बताती है कि वैश्विक मुद्दों के बीच भी व्यक्तिगत रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे सिगरेट की लत पर बहस छेड़ने का मौका बताया।

