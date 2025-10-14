एर्दोगन का मेलोनी पर चुटीला तंज: ‘तुम बहुत अच्छी लग रही हो, सिगरेट छोड़ो’ – गाजा शिखर सम्मेलन में हंसी का फव्वारा छूटा !

मेलोनी, जो अपनी सिगरेट की लत को लेकर पहले भी खुलकर बात कर चुकी हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'मुझे पता है, मुझे पता है। मैं किसी को मारना नहीं चाहती।' उन्होंने एक किताब में कुबूल किया था कि धूम्रपान ने उन्हें ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति कैस सईद जैसे नेताओं से दोस्ती करने में मदद की। 13 साल तक सिगरेट छोड़ने के बाद फिर शुरू करने वाली मेलोनी ने चेतावनी दी कि सिगरेट छोड़ने से उनका मिजाज खराब हो सकता है। मैक्रॉन ने एर्दोगन की कोशिश पर पानी फेरते हुए हंस कर कहा, 'यह असंभव है!' इस पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर समेत बाकी नेता भी हंस पड़े। यह पल गंभीर चर्चाओं के बीच तनाव कम करने वाला साबित हुआ।