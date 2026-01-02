ईरान के खतरनाक प्लान से उड़े यूरोप-अमेरिका के होश, हथियारों का सौदा अब क्रिप्टोकरेंसी में

दरअसल, अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक व व्यापारिक प्रतिबंधों के चलते ईरान अब विदेशी हथियार सौदों में क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पेमेंट स्वीकार करने की संभावना पर विचार कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरानी रक्षा मंत्रालय के एक्सपोर्ट सेंटर 'मिंडेक्स' (Mindex) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट किया है कि वह एडवांस वेपन सिस्टम्स (उन्नत हथियार प्रणाली) की डील में 'डिजिटल करेंसी' (क्रिप्टोकरेंसी) के साथ-साथ बार्टर (एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना) या ईरानी रियाल में पेमेंट की सुविधा देने के लिए तैयार है। FT का कहना है ईरान यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वह डॉलर के प्रभाव वाले ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से दूरी बनाते हुए आर्थिक प्रतिबंधों के असर को कम कर सके।