हवा में 10 फीट ऊंची उछली तेज़ रफ्तार कार, देखें वीडियो

तेज़ रफ्तार में चलती कार की अगर टक्कर हो जाए, तो वो हवा में भी उछाल सकती है। ऐसा ही कुछ एक कार के साथ हुआ जब टक्कर के बाद वो 10 फीट ऊंची उछल गई।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 24, 2026

Car launched into air

Car launched into air

रोड सेफ्टी दुनियाभर में एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। तेज रफ्तार, लापरवाही और अचानक सामने आने वाली बाधाएं कई बार बड़े हादसों का कारण बन जाती हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं, जो लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी देते हैं। ऐसा ही एक डरावना हादसा अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजेलिस शहर के चैट्सवर्थ इलाके में रोनाल्ड रीगन फ्रीवे पर हुआ, जिसका पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।

तेज स्पीड में चल रही कार हवा में उछली

वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्रीवे पर कई वाहन तेज रफ्तार से चल रहे हैं। इसी दौरान एक कार तेज स्पीड में आगे बढ़ रही होती है और उसके पास एक पिकअप ट्रक भी चल रहा होता है। अचानक पिकअप ट्रक का आगे का लेफ्ट टायर निकलकर सड़क पर आ जाता है और सीधे कार के सामने आ जाता है। कार उस टायर से टकराती है और टक्कर लगते ही करीब 10 फीट तक हवा में उछल जाती है।

सड़क पर गिरते ही पलटी कार, हुआ भारी नुकसान

हवा में उछलने के बाद कार पलट जाती है और जोर से सड़क पर गिरती है। गिरने के बाद कार एक बार फिर पलटती है, जिससे उसके आगे और साइड का हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो जाता है। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई और उसमें सवार लोग सुरक्षित बच गए।

24 Jan 2026 04:32 pm

Hindi News / World / हवा में 10 फीट ऊंची उछली तेज़ रफ्तार कार, देखें वीडियो

