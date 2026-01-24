हवा में 10 फीट ऊंची उछली तेज़ रफ्तार कार, देखें वीडियो

रोड सेफ्टी दुनियाभर में एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। तेज रफ्तार, लापरवाही और अचानक सामने आने वाली बाधाएं कई बार बड़े हादसों का कारण बन जाती हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं, जो लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी देते हैं। ऐसा ही एक डरावना हादसा अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजेलिस शहर के चैट्सवर्थ इलाके में रोनाल्ड रीगन फ्रीवे पर हुआ, जिसका पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।