ब्रह्मांड से आई अब तक की सबसे तेज़ ‘फास्ट रेडियो बर्स्ट’

कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर ने बताया कि ’यह एफआरबी ऊर्जावान रूप से उन दोहराने वाले एफआरबी से अलग दिखती है जिन्हें वैज्ञानिक जानते हैं। यह परिणाम एक ’टर्निंग पॉइंट’ जैसा है। अब वैज्ञानिक सिर्फ इन रहस्यमयी तरंगों का पता ही नहीं लगा रहे, बल्कि इन्हें ठीक-ठीक देख भी सकते हैं कि वो कहाँ से आ रही हैं। अब वैज्ञानिक यह पता लगाना शुरू कर सकते हैं कि क्या वो टूटते तारों, विदेशी चुंबकीय वस्तुओं, या कुछ ऐसी चीज़ से उत्पन्न होती हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने अभी तक सोचा भी नहीं है। वैज्ञानिक अब हर साल सैकड़ों एफआरबी का सटीक स्थान पता लगाने की राह पर हैं।