Explainer: पाकिस्तान के लिए G-7 के इस संगठन की कितनी खतरनाक हो सकती है यह चेतावनी

Diplomatic Victory of India: भारत के अभियान के बाद दुनिया के देशों ही नहीं, कई ग्लोबल आर्गेनाइजेशन के भी यह समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान कैसा देश है। इस संबंध में पेश है एम आई जाहिर की स्पेशल रिपोर्ट:

FATF warning to Pakistan: भारत दुनिया के देशों को यह बताने और समझाने में कामयाब Diplomatic Victory of India रहा है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवाद का समर्थन करता है, बल्कि वह आतंकवाद का पोषक भी है और वह आतंकवाद के लिए फंडिंग भी करता है। इस तरह इसे भारत की कूटनीतिक विजय कहा जा सकता है। क्यों कि वैश्विक आतंकवाद निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF ने कहा है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले फंड के बिना कश्मीर के पहलगाम में और दूसरी जगह ये हमले संभव ही नहीं FATF warning to Pakistan थे। एक इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन का इतना बोल्ड बयान पाकिस्तान के मुंंह पर तमाचा है। संगठन की यह बात महत्वपूर्ण है कि पहलगाम और अन्य हमले आतंकवाद समर्थकों से मिले धन और फंड के बिना हो ही नहीं सकते। ध्यान रहे जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रेल को हुए हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे।