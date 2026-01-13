अमेरिका की ‘पैक्स सिलिका’ पहल से जुड़ेगा भारत, राजदूत सर्जियो गोर बोले- ‘आपसे जरूरी कोई और पार्टनर नहीं’

पैक्स सिलिका की शुरुआत दिसंबर में हुई थी, लेकिन भारत इसके उद्घाटन शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं था। पहले समिट में जिन देशों ने भाग लिया, उनमें शामिल हैं- जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, इजरायल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ताइवान, यूरोपीय संघ, कनाडा ने गेस्ट के रूप में योगदान दिया। ये सभी देश एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाने वाली कंपनियों के केंद्र हैं।