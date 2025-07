पानी रोकने और हासिल करने की लड़ाई सिर्फ भारत-पाकिस्तान के बीच ही नहीं, दुनिया के इन मुल्कों भी संघर्ष जारी

Pakistan Capacity of water storage for four weeks only: एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की जल भंडारण क्षमता सीमित है। देश में तीन प्रमुख बहुउद्देशीय जलाशय हैं - मंगला, तरबेला और चश्मा। इसके साथ ही 19 बैराज और 12 अंतर-नदी संपर्क नहरें भी हैं। कुल मिलाकर इनसे पाकिस्तान लगभग 15 मिलियन एकड़-फीट (MAF) पानी का भंडारण कर सकते हैं और यह लगभग चार हफ़्तों के लिए पर्याप्त है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, किसी भी देश को अपने जल के उपयोग के लिहाज से कम से कम 120 दिनों के भंडारण करने की क्षमता होनी चाहिए। पानी की कमी से अन्न संकट पैदा होगा। लाखों लोग भुखमरी और बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे।