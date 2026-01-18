Robot vs Train: पटरी पर फंसा रह गया ‘डिलीवरी रोबोट’, पलक झपकते ही ट्रेन ने उड़ाए परखच्चे, दिल दहला देगा वीडियो

रोबोट ट्रेन से टकरा गया। ( फोटो: स्क्रीन शॉट)
Stranded: तकनीक की दुनिया में रोबोट्स हमारे काम आसान बना रहे हैं, लेकिन कभी-कभी उनके साथ हुए हादसे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देख कर लोग रोबोट के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं। एक फूड डिलीवरी रोबोट (Delivery Robot Accident)रेल की पटरियों के बीच फंस गया (Autonomous Robot) ) और तभी तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना फ्लोरिडा की है, जहां एक ऑटोनॉमस (खुद चलने वाला) फूड डिलीवरी रोबोट अपना ऑर्डर पहुंचाने के रास्ते में था। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोबोट रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी क्रॉसिंग के फाटक बंद हो गए और वह पटरियों के ठीक बीच में फंस गया। रोबोट ने पीछे हटने या आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी सीमाओं के कारण वह समय पर सुरक्षित जगह नहीं पहुंच सका। यह रोबोट वीडियो वायरल (Viral Video Robot) हो गया।
जैसे ही रोबोट पटरी पर फंसा, दूर से एक तेज रफ्तार ट्रेन आती दिखाई दी। ट्रेन के हॉर्न की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन रोबोट वहां से नहीं हिल पाया। जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरी, उसने रोबोट को सीधी टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रोबोट के टुकड़े-टुकड़े होकर हवा में उछल गए। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने इस मंजर को अपने कैमरों में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर इसे 'बेचारा रोबोट' (Poor Thing) कह कर शेयर किया जा रहा है।
इस घटना ने ऑटोनॉमस डिलीवरी रोबोट्स की प्रोग्रामिंग और उनकी सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये रोबोट आपातकालीन स्थितियों जैसे कि बंद रेलवे फाटक या तेजी से आती गाड़ियों को पहचानने में सक्षम हैं? जिस कंपनी का यह रोबोट था, उसने इस पर जांच शुरू कर दी है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी इंसान को चोट नहीं आई, लेकिन रोबोट में रखा खाना और खुद वह मशीन पूरी तरह नष्ट हो गई।
यूजर्स की हमदर्दी: सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "इसे देखकर वाकई दुख हुआ, वह बस अपना काम करने की कोशिश कर रहा था।"
टेक एक्सपर्ट्स: "यह एआई (AI) की सीमाओं को दर्शाता है। रोबोट्स को अभी और अधिक 'सेंसरी अवेयरनेस' की जरूरत है ताकि वे ऐसे खतरनाक क्षेत्रों को समय रहते पहचान सकें।"
रोबोट बनाने वाली कंपनी अब अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि भविष्य में रेलवे पटरियों के पास ये रोबोट्स अधिक सावधानी बरतें। इसके अलावा, फ्लोरिडा प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या रोबोट ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था या क्रॉसिंग सेंसर में कोई खराबी थी।
बहरहाल, इसका एक अहम पहलू यह है कि लोग एक निर्जीव मशीन के प्रति इतनी संवेदना क्यों दिखा रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब हम रोबोट्स को इंसानी काम (जैसे खाना पहुंचाना) करते देखते हैं, तो हम अनजाने में उनसे जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि इस रोबोट की 'मलबे' में तब्दील होने वाली तस्वीरों ने इंटरनेट पर लोगों को भावुक कर दिया है।
