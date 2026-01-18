Robot vs Train: पटरी पर फंसा रह गया ‘डिलीवरी रोबोट’, पलक झपकते ही ट्रेन ने उड़ाए परखच्चे, दिल दहला देगा वीडियो

Stranded: तकनीक की दुनिया में रोबोट्स हमारे काम आसान बना रहे हैं, लेकिन कभी-कभी उनके साथ हुए हादसे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देख कर लोग रोबोट के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं। एक फूड डिलीवरी रोबोट (Delivery Robot Accident)रेल की पटरियों के बीच फंस गया (Autonomous Robot) ) और तभी तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना फ्लोरिडा की है, जहां एक ऑटोनॉमस (खुद चलने वाला) फूड डिलीवरी रोबोट अपना ऑर्डर पहुंचाने के रास्ते में था। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोबोट रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी क्रॉसिंग के फाटक बंद हो गए और वह पटरियों के ठीक बीच में फंस गया। रोबोट ने पीछे हटने या आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी सीमाओं के कारण वह समय पर सुरक्षित जगह नहीं पहुंच सका। यह रोबोट वीडियो वायरल (Viral Video Robot) हो गया।