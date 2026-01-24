तालाब में गिरी फुटबॉल, उठाने के लिए दोस्त को पुल से लटकाया और फिर…

पुल से लटकाया गया दोस्त फुटबॉल पकड़ लेता है और ऊपर फेंकने की कोशिश करता है। इसी दौरान गेंद ऊपर खड़े एक दोस्त के सिर पर लग जाती है। गेंद लगते ही संतुलन बिगड़ जाता है और दोस्त का पैर पकड़ने वाले लड़के का हाथ छूट जाता है। इसके बाद लटकाया गया युवक सीधे तालाब में गिर जाता है। वहीं गेंद भी दोबारा तालाब में जा गिरती है, और पहले से थोड़ी दूर चली जाती है। इस वीडियो को लोग मज़ेदार और हैरान करने वाला बता रहे हैं। कई यूज़र्स इसे बच्चों की शरारत और दोस्ती का मजेदार उदाहरण भी कह रहे हैं।