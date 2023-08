पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन सुरक्षा के बावजूद रखते थे गन, जानिए वजह

जयपुरPublished: Aug 14, 2023 10:51:15 am Submitted by: Tanay Mishra

Why Did Ronald Reagan Used To Keep Gun?: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का नाम देश के सबसे प्रभावी राष्ट्रपतियों की लिस्ट में शामिल है। पर रीगन के बारे में कुछ ऐसा है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या? आइए जानते हैं।



Former US President Ronald Reagan