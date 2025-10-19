गाजा युद्ध विराम टूटा ! राफा में इजराइल का खतरनाक हवाई हमला, हमास पर बड़ा आरोप

राफा गाजा का वो इलाका है जहां तनाव हमेशा चरम पर रहता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने वहां आसमान से बम गिराए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, यह हमास के 'आतंकियों' का जवाब था। शुक्रवार को राफा में एक सुरंग से कई हमास लड़ाके निकले। उन्होंने इजराइली सिपाहियों पर फायरिंग की। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। IDF ने बताया कि सुरंग से हमला प्लान हो रहा था। अब हवाई हमले से इलाका दहल गया। स्थानीय लोग डर के साये में जी रहे हैं। क्या यह युद्ध विराम का अंत है?