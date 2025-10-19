गाजा युद्ध विराम टूटा ! राफा में इजराइल का खतरनाक हवाई हमला, हमास पर बड़ा आरोप

गाजा में एयर स्ट्राइक (फोटो-IANS)
Gaza Airstrike : गाजा में शांति की उम्मीद टूट गई है! रविवार को इजराइल ने राफा इलाके पर जोरदार हवाई हमला (Gaza Airstrike) किया। यह हमला तब हुआ, जब अमेरिका ने हमास पर बड़ा इल्जाम लगाया। कहा गया कि हमास वाले विवादित इलाके में गाजा वासियों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। तब युद्ध विराम (Israel Hamas Ceasefire) का टेंशन बढ़ गया। इजराइली चैनल 12 ने सबसे पहले यह खबर दी। रॉयटर्स जैसे बड़े पोर्टल्स ने इसे कन्फर्म किया। अब इजराइली आर्मी ने इस पर चुप्पी साध ली है।
राफा गाजा का वो इलाका है जहां तनाव हमेशा चरम पर रहता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने वहां आसमान से बम गिराए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, यह हमास के 'आतंकियों' का जवाब था। शुक्रवार को राफा में एक सुरंग से कई हमास लड़ाके निकले। उन्होंने इजराइली सिपाहियों पर फायरिंग की। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। IDF ने बताया कि सुरंग से हमला प्लान हो रहा था। अब हवाई हमले से इलाका दहल गया। स्थानीय लोग डर के साये में जी रहे हैं। क्या यह युद्ध विराम का अंत है?
सबसे बड़ा ट्विस्ट अमेरिका का बयान है। यूएस ने 'विश्वसनीय खुफिया' से कहा कि हमास युद्ध विराम तोड़ने के लिए गाजा पर ही हमला करने वाला था। हमास ने तुरंत खारिज कर दिया। बोले, 'यह झूठी अफवाहें हैं!' ये बयान आते ही इजराइल ने एक्शन ले लिया। गाजा में शांति की कोशिशें धरी रह गईं। दुनिया भर में ये खबर वायरल हो रही है। गूगल सर्च में 'गाजा हवाई हमला' टॉप पर है।
अब सवाल यह है – युद्धविराम बचेगा या पूरी तरह खत्म? राफा हमले से हताहतों की आशंका है। फिलिस्तीनी परिवार बेघर हो सकते हैं। इजराइल कहता है, 'आत्मरक्षा जरूरी है।' हमास चेतावनी दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय मदद चाहिए। UN और यूरोप वाले बीच-बचाव करें। गाजा के बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित। यह संघर्ष कब थमेगा ?
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग