डोनाल्ड ट्रंप का क्या है Gaza Ceasefire Plan ? इस्लामिक देशों ने लगा दी मुहर

Gaza Ceasefire Plan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा युद्ध रोकथाम के प्रस्ताव (Gaza Ceasefire Plan) पर प्रमुख इस्लामिक देशों ने हामी भर दी है। यह 20-सूत्री प्लान तत्काल सीजफायर, बंधकों की अदला-बदली और गाजा के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। हालांकि, हमास (Hamas Response Gaza) ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे इस शांति प्रक्रिया (Trump Peace Proposal)पर सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रंप की योजना में हमास को हथियार डालने और गाजा की सत्ता से दूर रहने की शर्तें हैं। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने ट्रंप के नेतृत्व को स्वागत योग्य बताया और कहा कि यह क्षेत्रीय शांति के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी को मजबूत करेगा। उन्होंने गाजा में तत्काल युद्धविराम, फिलिस्तीनियों के विस्थापन रोकने और पश्चिमी तट पर कब्जे न होने की घोषणा का भी समर्थन किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान हमास पर दबाव बनाने का प्रयास है, ताकि योजना जल्द लागू हो सके। इन देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर समझौते (Israel Gaza Agreement) को अंतिम रूप देने की इच्छा जताई, जिससे मध्य पूर्व में स्थिरता आए।