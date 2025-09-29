गाजा में इज़राइल का नया खूनी खेल: 50 फिलिस्तीनी शहीद, वेस्ट बैंक में ईसाई समुदाय पर साजिश ?

Gaza-Israel Conflict: इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष (Gaza Israel Conflict) ने फिर से भयावह रूप ले लिया है। गाजा पट्टी में पिछले 24 घंटों के दौरान इज़राइली हमलों में (Israel Gaza Attacks) कम से कम 50 फिलिस्तीनियों की जान चली गई (Palestine Casualties), जिनमें पांच सहायता मांगने वाले लोग भी शामिल हैं। अलजजीरा ने गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि हमले में 184 लोग जख्मी हुए हैं। ये हमले गाजा सिटी के कई इलाकों में हुए, जहां टैंक्स आगे बढ़े और भारी गोलाबारी की गई। यह हिंसा अमेरिकी युद्धविराम प्रस्ताव के ठीक बाद भड़की है। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू(East Jerusalem Tensions) जल्द ही व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। इस मुलाकात का मकसद युद्ध रोकने के प्रयासों पर चर्चा करना है। लेकिन फिलहाल, गाजा में हालात बदतर हो रहे हैं। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इज़राइली सेना ने गाजा सिटी के कई मोहल्लों में घुसपैठ की, जहां हवाई हमले और तोपों की गोलियां चलाई गईं। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।