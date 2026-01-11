ट्रक और कार की भीषण टक्कर, पाकिस्तान में 5 लोगों की मौत

नए साल में भी रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले आए दिन ही देखने को मिल रहे हैं। अक्सर ही कहीं न कहीं इस तरह के हादसे होते रहते हैं। दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स की लिस्ट में पाकिस्तान (Pakistan) का नाम भी शामिल है, जहाँ अक्सर ही ऐसे मामले सामने आते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के खैबर जिले में शनिवार रात को रोड एक्सीडेंट का एक और मामला सामने आया।