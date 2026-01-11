ट्रक और कार की भीषण टक्कर, पाकिस्तान में 5 लोगों की मौत

Road accident in Pakistan (Representational Photo)
नए साल में भी रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले आए दिन ही देखने को मिल रहे हैं। अक्सर ही कहीं न कहीं इस तरह के हादसे होते रहते हैं। दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स की लिस्ट में पाकिस्तान (Pakistan) का नाम भी शामिल है, जहाँ अक्सर ही ऐसे मामले सामने आते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के खैबर जिले में शनिवार रात को रोड एक्सीडेंट का एक और मामला सामने आया।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर जिले में शनिवार रात को एक ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई। कार काफी तेज़ स्पीड में जा रही थी और तभी वो दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से जा टकराई। इस एक्सीडेंट से हाहाकार मच गया।
ट्रक और कार की इस टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। चार लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। पांचवें व्यक्ति को काफी चोट आई और उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के दौरान उसने आखिरी सांस ली।
स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में अक्सर ही रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। देश में सड़कों की खराब स्थिति, ओवरस्पीडिंग और ट्रैफिक नियमों की अवमानना रोड एक्सीडेंट्स की बड़ी वजहें हैं।
