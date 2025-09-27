इज़राइल ने नया आतंकवाद-रोधी प्रमुख नियुक्त किया: डेविड ज़िनी बने शिन बेट के प्रमुख

David Zini Israel counter-terrorism chief: इज़राइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के नए प्रमुख के रूप में पूर्व मेजर जनरल डेविड ज़िनी (David Zini appointment) को नियुक्त किया गया है। यह फैसला ग्रोनिस समिति ने गुरुवार की रात मंजूर किया। डेविड ज़िनी (Israel counter-terrorism chief) इज़राइल रक्षा बल (IDF) के एक वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और अब वे शिन बेट की जिम्मेदारी संभालेंगे। डेविड ज़िनी का नाम इज़राइल के सुरक्षा बलों में आतंकवाद से लड़ाई के लिए जाना जाता है। आईडीएफ में अपनी सेवाओं के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिशनों का नेतृत्व किया है। उनकी नियुक्ति से उम्मीद है कि शिन बेट (Shin Bet new head) आतंकवाद विरोधी अभियानों को और भी प्रभावी बनाएगा और देश की सुरक्षा मजबूत करेगा।