इजराइल ने ड्रोन हमले का दिया करारा जवाब, यमन में कई हूती ठिकानों पर बमबारी से दहला इलाका

रक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि इजराइली विमानों ने हूती के सुरक्षा व खुफिया तंत्र जैसे ठिकानों पर हमला किया है। जिन ठिकानों पर हमला किया गया है, उनमें हूती जनरल स्टाफ कमांड मुख्यालय, आतंकवादी शासन के सुरक्षा-खुफिया तंत्र के परिसर, हूती सैन्य सूचना विभाग का मुख्यालय और सैन्य शिविर शामिल हैं।