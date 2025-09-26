Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

इजराइल ने ड्रोन हमले का दिया करारा जवाब, यमन में कई हूती ठिकानों पर बमबारी से दहला इलाका

इजराइली वायु सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बड़े हमले किए। इजराइली रक्षा बलों ने हूती के सुरक्षा और खुफिया तंत्र, जनरल स्टाफ कमांड मुख्यालय और सैन्य शिविरों को निशाना बनाया। यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में किया गया है। इजराइल ने पहले भी हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें होदेदा में हवाई हमले शामिल हैं।

भारत

Mukul Kumar

Sep 26, 2025

Israel intensifies bombings on Gaza City
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

इजराइल ने ड्रोन हमले का करारा जवाब दिया है। इजराइली वायु सेना ने गुरुवार को यमन के सुदूर सना क्षेत्र में हूती ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। इजराइली रक्षा विभाग ने इस बात की जानकारी दी है।

रक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि इजराइली विमानों ने हूती के सुरक्षा व खुफिया तंत्र जैसे ठिकानों पर हमला किया है। जिन ठिकानों पर हमला किया गया है, उनमें हूती जनरल स्टाफ कमांड मुख्यालय, आतंकवादी शासन के सुरक्षा-खुफिया तंत्र के परिसर, हूती सैन्य सूचना विभाग का मुख्यालय और सैन्य शिविर शामिल हैं।

बता दें कि शनिवार को इजराइल के ऐलात पर हूती ने ड्रोन हमला किया था। इसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। जवाबी कार्रवाई के रूप में इजराइल ने हूती ठिकानों को निशाना बनाया।

इजराइल बोला- आतंकी अभियानों में भाग लेते हैं हूती

इजराइली रक्षा विभाग ने कहा कि सुरक्षा-खुफिया तंत्र हूती आतंकवादी शासन के आंतरिक सुरक्षा तंत्रों में से एक है, जो आतंकवादी अभियानों में भाग लेता है।

यह इजराइल के खिलाफ सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने में सीधे तौर पर योगदान देता है। यह राजनीतिक जेलों और यातनाओं का इस्तेमाल करके शासन के विरोधियों का दमन भी करता है।

इन ठिकानों से इजराइल पर हमला करने की बनाई जाती थी योजना

आधिकारिक बयान में यह भी बताया गया कि जिन सैन्य शिविरों पर हमला किया गया, उनका इस्तेमाल हूती हथियार जमा करने और इजराइल के विरुद्ध आतंकवादी साजिशों की योजना बनाने व उन्हें अंजाम देने के लिए करते हैं।

बता दें कि पिछले कुछ महीनों में यमन के ईरान समर्थित हूतियों ने इजराइल पर 70 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 25 से ज़्यादा ड्रोन दागे हैं। अधिकांश मिसाइलें या तो रोक ली गईं या इजराइली क्षेत्र से बाहर गिर गईं।

क्या है विवाद?

इजराइल और यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच का विवाद मुख्य रूप से 2023 में शुरू हुए इजराइल-हमास युद्ध का हिस्सा है। हूती समूह फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल पर हमले करता है।

उसने लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले शुरू किए। इजराइल ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए जवाबी कार्रवाई की। यह विवाद अब एक अलग मोर्चे पर बदल गया है, जिसमें हवाई हमले, मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

इजरायल-हमास युद्ध

Updated on:

26 Sept 2025 09:12 am

Published on:

26 Sept 2025 09:11 am

Hindi News / World / इजराइल ने ड्रोन हमले का दिया करारा जवाब, यमन में कई हूती ठिकानों पर बमबारी से दहला इलाका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.