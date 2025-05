ग़ाज़ा के हर कोने में धमाके,’गिदोन के रथ’ ऑपरेशन ने पकड़ी रफ्तार, IDF का मल्टी-लेयर वारफेयर

IDF Operation in Gaza: इज़राइल की सेना ने ग़ाज़ा में ‘गिदोन के रथ’ ऑपरेशन के तहत अपना अभियान पूरे क्षेत्र में तेज़ कर दिया है, जिसमें सुरंगों, हथियार अड्डों और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है।

IDF Operation in Gaza Photo ANI

IDF Operation in Gaza: इज़राइली डिफेंस फोर्स (IDF) ने शनिवार रात से ग़ाज़ा पट्टी में ‘ऑपरेशन गिदोन के रथ’ (Chariots of Gideon Operation) तेज़ी से आगे बढ़ा दिया है। आईडीएफ सूत्रों के अनुसार, यह ऑपरेशन अब ग़ाज़ा के सभी हिस्सों में फैल चुका है, और इसके तहत ग़ाज़ा सिटी के पूर्वी हिस्से, खान यूनिस, जबालिया, देर अल-बलाह और बेत लाहिया जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ज़बरदस्त कार्रवाई (IDF Gaza Offensive) की जा रही है। IDF की रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान का फोकस अब हमास (Israel Hamas Conflict) के गहरे सुरंग नेटवर्क, कमांड सेंटर और रॉकेट लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने पर है। आईडीएफ अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने रात भर की कार्रवाई में हमास के कई फील्ड कमांडरों को भी टारगेट किया है। इस दौरान इज़राइल की विशेष इकाइयों ने कई बंकरों को ध्वस्त (IDF Operation in Gaza) करने का दावा किया है।